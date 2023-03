Ultime Notizie Roma del 07-03-2023 ore 18 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 7 marzo 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione microfono Giuliano Ferrigno raggio di Crotone voglio rinnovare Prima di tutto il cordoglio mio personale di tutto il governo per le vittime di questo ennesimo tragico naufragio e la vicinanza alle loro famiglie ai superstiti inizia così li informativa del Ministro dell’Interno Matteo piantedosi la camera e dopo aver ricordato che il numero delle vittime salita 72 non è ancora definitivo espresso la profonda gratitudine la Calabria poi la precisazione da frontex non è arrivata alcuna segnalazione di pericolo non sono arrivati che di soccorso secondo l’agenzia Europea delle frontiere la barca non era sovraccarica non andava e la velocità era regolare le opposizioni sul piede di guerra pronta e chiedere a gran voce un passo indietro del ministro a letto di questa vicenda per meloni ...