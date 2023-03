Ultime Notizie Roma del 07-03-2023 ore 15:10 (Di martedì 7 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale 7 marzo Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano non si pagano gli scontri furiosi Abac muta in Ucraina durante la notte le porti tutte hanno effettuato 50 attacchi aerei e 5 attacchi missilistici e le partite ucraine hanno respinto 37 Rider S l’ultimo aggiornamento dello Stato maggiore di Chi è il presidente zielinski dopo l’incontro con i Generali annunciato di avere chiesto al capo di stato maggiore di trovare le forze adeguate per aiutare la popolazione è una parte dell’Ucraina stata abbandonata assicurabili rischi torniamo in Italia in Calabria recuperati altri due corpi sono la settantunesima e la 72esima vittima del naufragio di Cutro una bambina di 3 anni e una donna il Ministro dell’Interno Matteo piantedosi informale camere sul ruolo avuto dalla guardia di finanza e della Guardia ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 marzo 2023)dailynews radiogiornale 7 marzo Buon pomeriggio dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno essere in primo piano non si pagano gli scontri furiosi Abac muta in Ucraina durante la notte le porti tutte hanno effettuato 50 attacchi aerei e 5 attacchi missilistici e le partite ucraine hanno respinto 37 Rider S l’ultimo aggiornamento dello Stato maggiore di Chi è il presidente zielinski dopo l’incontro con i Generali annunciato di avere chiesto al capo di stato maggiore di trovare le forze adeguate per aiutare la popolazione è una parte dell’Ucraina stata abbandonata assicurabili rischi torniamo in Italia in Calabria recuperati altri due corpi sono la settantunesima e la 72esima vittima del naufragio di Cutro una bambina di 3 anni e una donna il Ministro dell’Interno Matteo piantedosi informale camere sul ruolo avuto dalla guardia di finanza e della Guardia ...

