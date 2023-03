Ultime Notizie Roma del 07-03-2023 ore 14:10 (Di martedì 7 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale con un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio continua a oltranza Le ricerche dei Dispersi dopo un naufragio avvenuto domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro in Calabria alle vittime accertate sono 71 tra le quali 17 minori l’ultimo corpo ritrovato a quello di una bambina di 3 anni recuperato in mattinata dalle acque di steccato dopo che alcune persone l’avevano avvistato in mare I migranti che Ancora mancano all’appello sarebbero tra 30 e 40 oggi nel cimitero di Crotone c’è la prima sepoltura quella Ibiza mia Mino ragazzo afgano di 24 anni È sempre Oggi li informativa urgente del ministro Matteo piantedosi su quanto successo in particolare sul ruolo ricoperto da guardia di finanza e Guardia Costiera su questo oltre alla Procura di Crotone anche quella di Roma aperto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 marzo 2023)dailynews radiogiornale con un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio continua a oltranza Le ricerche dei Dispersi dopo un naufragio avvenuto domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro in Calabria alle vittime accertate sono 71 tra le quali 17 minori l’ultimo corpo ritrovato a quello di una bambina di 3 anni recuperato in mattinata dalle acque di steccato dopo che alcune persone l’avevano avvistato in mare I migranti che Ancora mancano all’appello sarebbero tra 30 e 40 oggi nel cimitero di Crotone c’è la prima sepoltura quella Ibiza mia Mino ragazzo afgano di 24 anni È sempre Oggi li informativa urgente del ministro Matteo piantedosi su quanto successo in particolare sul ruolo ricoperto da guardia di finanza e Guardia Costiera su questo oltre alla Procura di Crotone anche quella diaperto ...

