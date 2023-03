Ultime Notizie Roma del 07-03-2023 ore 11:10 (Di martedì 7 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale Pechino non ha fornito armi da alcune delle due parti del conflitto ucraino la Cina non è l’artefice della crisi ne è una parte direttamente interessata perché minacciare Allora l’esenzione Cina non è assolutamente accettabile dice il Ministro dell’Interno piantedosi atteso in aula alla camera per l’informativa urgente sul tragico naufragio avvenuto a Steccato di Cutro il titolare del Viminale dovrà riferire in particolare sul ruolo avuto in quelle ore dalla guardia di finanza della costiera ricostruendo i vari passaggi della vicenda e le relative responsabilità di Chi agisce mare secondo il quadro normativo esistente chiarire i dubbi sulla gestione dei soccorsi che continuano a suscitare polemiche hanno sempre fatto il loro dovere che con alto sprezzo del pericolo grave accusarli ingiusto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 marzo 2023)dailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto da Francesco Vitale Pechino non ha fornito armi da alcune delle due parti del conflitto ucraino la Cina non è l’artefice della crisi ne è una parte direttamente interessata perché minacciare Allora l’esenzione Cina non è assolutamente accettabile dice il Ministro dell’Interno piantedosi atteso in aula alla camera per l’informativa urgente sul tragico naufragio avvenuto a Steccato di Cutro il titolare del Viminale dovrà riferire in particolare sul ruolo avuto in quelle ore dalla guardia di finanza della costiera ricostruendo i vari passaggi della vicenda e le relative responsabilità di Chi agisce mare secondo il quadro normativo esistente chiarire i dubbi sulla gestione dei soccorsi che continuano a suscitare polemiche hanno sempre fatto il loro dovere che con alto sprezzo del pericolo grave accusarli ingiusto ...

