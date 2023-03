Ultime Notizie Roma del 07-03-2023 ore 09:10 (Di martedì 7 marzo 2023) Romadailynews radiogiornale naufragio a Crotone continuano le ricerche Dei migranti oggi l’informativa di piantedosi alla camera e poi ancora sciopero generale il prossimo 8 marzo treni e mezzi e a città a rischio parleremo anche che della guerra in Ucraina ancora del covid dell’inchiesta Bergamo ne parliamo tra poco rimanete con noi ancora ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio continuano a oltranza Le ricerche dei Dispersi dopo il naufragio avvenuto domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro in Calabria le vittime accertate sono 70 tra le quali 16 minori migranti che Ancora mancano all’appello sarebbero tra 30 e 40 oggi nel cimitero di Crotone ci sarà la prima sepoltura quella di izanami Amino ragazzo afgano di 24 anni È sempre Oggi alle 13 alla camera informativa urgente del ministro Matteo piantedosi su ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 marzo 2023)dailynews radiogiornale naufragio a Crotone continuano le ricerche Dei migranti oggi l’informativa di piantedosi alla camera e poi ancora sciopero generale il prossimo 8 marzo treni e mezzi e a città a rischio parleremo anche che della guerra in Ucraina ancora del covid dell’inchiesta Bergamo ne parliamo tra poco rimanete con noi ancora ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio continuano a oltranza Le ricerche dei Dispersi dopo il naufragio avvenuto domenica 26 febbraio sulla spiaggia di Steccato di Cutro in Calabria le vittime accertate sono 70 tra le quali 16 minori migranti che Ancora mancano all’appello sarebbero tra 30 e 40 oggi nel cimitero di Crotone ci sarà la prima sepoltura quella di izanami Amino ragazzo afgano di 24 anni È sempre Oggi alle 13 alla camera informativa urgente del ministro Matteo piantedosi su ...

