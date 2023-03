Ultime Notizie – Riforma fisco alle battute finali: da revisione Irpef a Ires, le possibili novità (Di martedì 7 marzo 2023) Riforma fiscale alle battute finali: dalla riduzione degli scaglioni Irpef, all’abolizione dell’Irap e la revisione dell’Ires, tra le altre misure, la delega vergata dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri la prossima settimana, o al più tardi quella successiva. Una Riforma a 360 gradi del sistema che spazia dalle imposte all’accertamento, dalla riscossione al contenzioso. Il ddl indicherà le misure poi toccherà ai decreti attuativi disporre nel dettaglio le norme esecutive. Queste alcune delle possibili novità attese: Irpef, SOLO TRE SCAGLIONI. Si apprestano a passare da quattro a tre gli scaglioni ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023)fiscale: dalla riduzione degli scaglioni, all’abolizione dell’Irap e ladell’, tra le altre misure, la delega vergata dal viceministro dell’Economia Maurizio Leo, dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri la prossima settimana, o al più tardi quella successiva. Unaa 360 gradi del sistema che spazia dimposte all’accertamento, dalla riscossione al contenzioso. Il ddl indicherà le misure poi toccherà ai decreti attuativi disporre nel dettaglio le norme esecutive. Queste alcune delleattese:, SOLO TRE SCAGLIONI. Si apprestano a passare da quattro a tre gli scaglioni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mario192710 : RT @romatoday: Disastro ferroviario in Grecia: il capostazione era alla quinta notte consecutiva di lavoro - Barbaga3Gaetano : RT @lauranaka: Bce, dall'Austria arriva la chiamata ultra-hawkish sui tassi : il falco Holzmann vuole non un altro, ma ben altri 4 rialzi p… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Bce, dall'Austria arriva la chiamata ultra-hawkish sui tassi : il falco Holzmann vuole non un altro, ma ben altri 4 rialzi p… - danieledv79 : RT @giacomo_81: cvd... L'avevo scritto pochi giorni dopo l'inizio della guerra in Ucraina e ora la Cina si sta muovendo in quella direzione… - giacomo_81 : cvd... L'avevo scritto pochi giorni dopo l'inizio della guerra in Ucraina e ora la Cina si sta muovendo in quella d… -