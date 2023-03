Ultime Notizie – Oliva (Anmco): “In Italia 40% morti per problemi cardiovascolari, prevenzione è tutto “ (Di martedì 7 marzo 2023) “Le malattie cardiovascolari, nonostante il percorso fatto negli ultimi decenni, costituiscono ancora la principale causa di morte in Italia: oltre il 40 per cento dei decessi sono dovuti a problemi cardiovascolari. La prevenzione primaria e secondaria è fondamentale”. Così Fabrizio Oliva direttore della Struttura Complessa Cardiologia dell’Ospedale Niguarda di Milano e presidente designato dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri (Anmco) nel suo intervento di presentazione dei Numeri verdi di pubblica utilità attribuiti alla Società Italiana di Nefrologia (Sin), Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia (Sigo), l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco) e la Società ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) “Le malattie, nonostante il percorso fatto negli ultimi decenni, costituiscono ancora la principale causa di morte in: oltre il 40 per cento dei decessi sono dovuti a. Laprimaria e secondaria è fondamentale”. Così Fabriziodirettore della Struttura Complessa Cardiologia dell’Ospedale Niguarda di Milano e presidente designato dell’Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri () nel suo intervento di presentazione dei Numeri verdi di pubblica utilità attribuiti alla Societàna di Nefrologia (Sin), Societàna di Ginecologia e Ostetricia (Sigo), l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri () e la Società ...

