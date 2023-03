Ultime Notizie – Naufragio Crotone, trovato corpo di un altro bimbo: morti salgono a 71 (Di martedì 7 marzo 2023) E’ stato trovato pochi istanti fa, come apprende l’Adnkronos, il corpo di un altro bambino, vittima del Naufragio del 26 febbraio. Il corpicino è stato rinvenuto dai soccorritori nel mare di Steccato di Cutro, a poche distanza dal luogo dello schianto del caicco sulla secca. salgono così a 71 le vittime del Naufragio. Migranti, Cdm giovedì a Cutro per ‘stretta’ su scafisti Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) E’ statopochi istanti fa, come apprende l’Adnkronos, ildi unbambino, vittima deldel 26 febbraio. Il corpicino è stato rinvenuto dai soccorritori nel mare di Steccato di Cutro, a poche distanza dal luogo dello schianto del caicco sulla secca.così a 71 le vittime del. Migranti, Cdm giovedì a Cutro per ‘stretta’ su scafisti Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : Hibernian vs Rangers – ultime notizie e possibili formazioni - #Hibernian #Rangers #ultime #notizie… - VesuvioLive : Tragedia in Campania: figlio precipita dal balcone, alcune ore dopo muore anche la madre - gabrielebandini : RT @Stefano_Re: Alla luce delle ultime agghiaccianti notizie dal fronte Ucraino, mi pare urgente e irrinunciabile sostituire lo sforzo per… - VesuvioLive : Da Miss Italia a Il Commissario Ricciardi: chi è l’attrice napoletana che incanta in TV - Llukas79 : RT @Stefano_Re: Alla luce delle ultime agghiaccianti notizie dal fronte Ucraino, mi pare urgente e irrinunciabile sostituire lo sforzo per… -