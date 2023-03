Ultime Notizie – Naufragio Crotone, Schlein: “Piantedosi? Sprecata occasione per fare chiarezza” (Di martedì 7 marzo 2023) “Anche oggi un’occasione Sprecata per rispondere a domande molto precise e cioè chi ha deciso che intervenisse la Guardia di Finanza anziché la Guardia Costiera?”. Così la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando con i cronisti alla Camera dopo l’informativa del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sul Naufragio dei migranti a Crotone. “Soprattutto non si capisce perché, secondo la ricostruzione del ministro Piantedosi, per due occasioni i mezzi della Guardia di Finanza sono usciti per cercare questa barca e sono tornati indietro per le condizioni avverse del mare” dice Schlein. “Non si capisce perché la barca avrebbe dovuto reggere condizioni del mare che nemmeno le imbarcazioni della Guardia di Finanza erano in grado di reggere. E quindi: ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) “Anche oggi un’per rispondere a domande molto precise e cioè chi ha deciso che intervenisse la Guardia di Finanza anziché la Guardia Costiera?”. Così la segretaria del Pd, Elly, parlando con i cronisti alla Camera dopo l’informativa del ministro dell’Interno Matteosuldei migranti a. “Soprattutto non si capisce perché, secondo la ricostruzione del ministro, per due occasioni i mezzi della Guardia di Finanza sono usciti per cercare questa barca e sono tornati indietro per le condizioni avverse del mare” dice. “Non si capisce perché la barca avrebbe dovuto reggere condizioni del mare che nemmeno le imbarcazioni della Guardia di Finanza erano in grado di reggere. E quindi: ...

