Ultime Notizie – Naufragio Crotone, Salvini: “Non mi dimetto da ministro, scafisti unici colpevoli” (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo la tragedia di Cutro, con la morte di 70 migranti nel Naufragio al largo delle coste di Crotone, le opposizioni chiedono le dimissioni da ministro dei Trasporti di Matteo Salvini, come responsabile della Guardia costiera. Come risponde? ”O è ignoranza o è malafede, perché la Guardia costiera conta su oltre diecimila uomini e donne che sono in mare e terraferma, pronti a rischiare la vita”, taglia corto Salvini ai microfoni di Rtl102.5, per poi aggiungere: ”Molto banalmente la tragedia di Cutro che ha come unici e principali colpevoli scafisti e trafficanti non è stata ravvisata come intervento di soccorso dalle autorità internazionali. Quindi la guardia costiera è stata avvisata ahimè a tragedia avvenuta”. ”Attaccare Salvini ci ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Dopo la tragedia di Cutro, con la morte di 70 migranti nelal largo delle coste di, le opposizioni chiedono le dimissioni dadei Trasporti di Matteo, come responsabile della Guardia costiera. Come risponde? ”O è ignoranza o è malafede, perché la Guardia costiera conta su oltre diecimila uomini e donne che sono in mare e terraferma, pronti a rischiare la vita”, taglia cortoai microfoni di Rtl102.5, per poi aggiungere: ”Molto banalmente la tragedia di Cutro che ha comee principalie trafficanti non è stata ravvisata come intervento di soccorso dalle autorità internazionali. Quindi la guardia costiera è stata avvisata ahimè a tragedia avvenuta”. ”Attaccareci ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AcerboLivio : New Post: Ucraina ultime notizie. Forze russe all'assalto di Bakhmut, ucraini provano a respingerli… - Milla53220919 : @Angelo_ferrara1 @UKRinIT Poi Caro Angelo.. Ultime notizie.. E non io... Ma dei Italiani ?????? Devi sentire delle lor… - TuttoASRoma : L’Olimpico fortino giallorosso - sakamot16940799 : Il rapporto tra Cina e Russia si basa sui principi “di non alleanza, non confronto e non presa di mira di terze par… - corgiallorosso : Squalifica #Mou, proseguono le indagini della Procura: ascoltati Piccinini e gli assistenti -