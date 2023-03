Ultime Notizie – Migranti | Ue a Meloni | “Incoraggiante impegno Italia a lavorare insieme”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 7 marzo 2023) “Il lavoro fatto dall’e da altri per offrire percorsi sicuri e legali alle persone vulnerabili attraverso i corridoi umanitari offre un contributo fondamentale. Forniremo almeno mezzo miliardo di euro di fondi per il reinsediamento e i corridoi umanitari fino al 2025, offrendo sostegno per il reinsediamento di circa 50mila persone”. Lo scrive la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, nella lettera inviata in risposta alla missiva scrittale dalla presidente del Consiglio Giorgiain seguito al naufragio al largo di Steccato di Cutro, nel Crotonese. “Continueremo a privilegiare vie sicure e legali dalla Libia e dal Niger – continua von der Leyen – rafforzando il meccanismo di transito di emergenza e offrendo opportunità di rimpatrio volontario assistito per coloro che non necessitano di protezione, nell’ambito del ...