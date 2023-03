Ultime Notizie – Migranti, Onu: “Tajani ha ragione, Italia non può farcela da sola” (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro degli Esteri Antonio Tajani “ha ragione nel dire che l’Italia non può farcela da sola. Nessun Paese può farcela da solo. Tutti i Paesi devono mostrare solidarietà e il modo migliore per farsi strada sarà che ogni Stato membro applichi il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare”. A dichiararlo è stato il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric rispondendo in conferenza stampa ad una domanda sulle dichiarazioni del ministro degli Esteri sul necessario contributo di Ue e Onu ad una soluzione della crisi migratoria. Migranti, Cdm giovedì a Cutro per ‘stretta’ su scafisti Il portavoce ha sottolineato la necessità di togliere il fenomeno migratorio “dalle mani di bande criminali che sfruttano le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Il ministro degli Esteri Antonio“hanel dire che l’non puòda. Nessun Paese puòda solo. Tutti i Paesi devono mostrare solidarietà e il modo migliore per farsi strada sarà che ogni Stato membro applichi il Patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare”. A dichiararlo è stato il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric rispondendo in conferenza stampa ad una domanda sulle dichiarazioni del ministro degli Esteri sul necessario contributo di Ue e Onu ad una soluzione della crisi migratoria., Cdm giovedì a Cutro per ‘stretta’ su scafisti Il portavoce ha sottolineato la necessità di togliere il fenomeno migratorio “dalle mani di bande criminali che sfruttano le ...

