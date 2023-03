Ultime Notizie – Migranti Crotone, Provenzano: “Mancato soccorso scelta politica” (Di martedì 7 marzo 2023) “Il Cdm a Cutro arriva troppo tardi, dopo il gesto potente e riparatore del presidente Mattarella. Il volto dello Stato, quello Stato che invece si è voltato dall’altra parte quella notte”. Così Peppe Provenzano del Pd in aula alla Camera dopo l’informativa del ministro Matteo Piantedosi sul naufragio dei Migranti a Crotone. “Ci aspettavamo da lei delle scuse signor ministro, ma è troppo tardi. Tutto quello che doveva dire e quello soprattutto non doveva dire, è già stato detto” ha affermato Provenzano. “‘Il governo deve essere indagato per strage colposa’. Lo disse Giorgia Meloni. Ma allora il naufragio avvenne a 200 km da Lampedusa, ora a 200 m dalle nostre coste” ha sottolineato in aula alla Camera. “Chi ha deciso nel corso di quelle sei ore che dovesse essere un’operazione di polizia e non di ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) “Il Cdm a Cutro arriva troppo tardi, dopo il gesto potente e riparatore del presidente Mattarella. Il volto dello Stato, quello Stato che invece si è voltato dall’altra parte quella notte”. Così Peppedel Pd in aula alla Camera dopo l’informativa del ministro Matteo Piantedosi sul naufragio dei. “Ci aspettavamo da lei delle scuse signor ministro, ma è troppo tardi. Tutto quello che doveva dire e quello soprattutto non doveva dire, è già stato detto” ha affermato. “‘Il governo deve essere indagato per strage colposa’. Lo disse Giorgia Meloni. Ma allora il naufragio avvenne a 200 km da Lampedusa, ora a 200 m dalle nostre coste” ha sottolineato in aula alla Camera. “Chi ha deciso nel corso di quelle sei ore che dovesse essere un’operazione di polizia e non di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ACmcoppola : RT @Andrea_V_73: '#Ucraina ultime notizie. #Cina: con #Russia per forza trainante verso multipolarismo. Alta tensione con gli #Usa' @sole24… - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #TottenhamMilan, ok @Brahim e @_OlivierGiroud_. #Mercato, occhio al bomber - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague #TOTA… - apogeo2012 : RT @Stefano_Re: Alla luce delle ultime agghiaccianti notizie dal fronte Ucraino, mi pare urgente e irrinunciabile sostituire lo sforzo per… - GirolamoNavarra : RT @lauranaka: Bce, dall'Austria arriva la chiamata ultra-hawkish sui tassi : il falco Holzmann vuole non un altro, ma ben altri 4 rialzi p… - MaurilioVitto : RT @Andrea_V_73: '#Ucraina ultime notizie. #Cina: con #Russia per forza trainante verso multipolarismo. Alta tensione con gli #Usa' @sole24… -