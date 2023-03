Ultime Notizie – Migranti, Cdm giovedì a Cutro per ‘stretta’ su scafisti (Di martedì 7 marzo 2023) Pene più severe per gli scafisti, ma non solo. Nel Consiglio dei ministri che si terrà a Cutro giovedì prossimo “ci sarà ciccia”, assicurano fonti di governo, vale a dire “il primo tassello, l’inizio di un percorso articolato” e di lungo periodo per fronteggiare l’emergenza Migranti, un passo dietro l’altro. Nel paesino di appena 10mila anime nel crotonese, dove si è consumata una strage destinata a restare nella storia del Paese, giovedì arriverà il governo al gran completo, compreso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che rientrerà di corsa da Bruxelles (in agenda la riunione dei ministri degli Interni, ndr.) per esserci. La sua è una presenza che non può mancare, dopo giorni di polemiche che hanno portato Palazzo Chigi a smentire seccamente un incontro in giornata con il premier Giorgia ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Pene più severe per gli, ma non solo. Nel Consiglio dei ministri che si terrà aprossimo “ci sarà ciccia”, assicurano fonti di governo, vale a dire “il primo tassello, l’inizio di un percorso articolato” e di lungo periodo per fronteggiare l’emergenza, un passo dietro l’altro. Nel paesino di appena 10mila anime nel crotonese, dove si è consumata una strage destinata a restare nella storia del Paese,arriverà il governo al gran completo, compreso il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che rientrerà di corsa da Bruxelles (in agenda la riunione dei ministri degli Interni, ndr.) per esserci. La sua è una presenza che non può mancare, dopo giorni di polemiche che hanno portato Palazzo Chigi a smentire seccamente un incontro in giornata con il premier Giorgia ...

