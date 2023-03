Ultime Notizie – Meteo, Italia divisa: pioggia al Centro-Sud, siccità al Nord (Di martedì 7 marzo 2023) Ombra pluviometrica e spettro della siccità. Anche questa settimana sarà totalmente asciutta per il Nord-Ovest, la zona che soffre da almeno 24 mesi di un’estrema siccità. Lorenzo Tedici, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma infatti che le regioni Nordoccidentali si troveranno in ombra pluviometrica. Cosa si intende per ombra pluviometrica? Immaginiamo un’alta montagna con il sole che tramonta dietro di essa, ovviamente la valle rimane all’ombra: allo stesso modo, con le perturbazioni da Ovest di questi giorni, la pioggia rimarrà dietro le Alpi occidentali, in pratica sul versante francese, senza scavalcare le montagne Italiane e lasciando a secco Piemonte, Lombardia e parte della Valle d’Aosta. Proprio tra queste regioni in ombra ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Ombra pluviometrica e spettro della. Anche questa settimana sarà totalmente asciutta per il-Ovest, la zona che soffre da almeno 24 mesi di un’estrema. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma infatti che le regionioccidentali si troveranno in ombra pluviometrica. Cosa si intende per ombra pluviometrica? Immaginiamo un’alta montagna con il sole che tramonta dietro di essa, ovviamente la valle rimane all’ombra: allo stesso modo, con le perturbazioni da Ovest di questi giorni, larimarrà dietro le Alpi occidentali, in pratica sul versante francese, senza scavalcare le montagnene e lasciando a secco Piemonte, Lombardia e parte della Valle d’Aosta. Proprio tra queste regioni in ombra ...

