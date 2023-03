Ultime Notizie – Latina, carabiniere spara e uccide un uomo e ferisce una donna poi si costituisce (Di martedì 7 marzo 2023) Un uomo è stato ucciso e una donna è stata ferita a colpi d’arma da fuoco a Suio Terme a Castelforte (Latina). Un carabiniere si è poi costituito a Capua, nel Casertano. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Cassino in coordinamento con i colleghi campani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Unè stato ucciso e unaè stata ferita a colpi d’arma da fuoco a Suio Terme a Castelforte (). Unsi è poi costituito a Capua, nel Casertano. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinate dalla procura di Cassino in coordinamento con i colleghi campani. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ennatrasporti : Catania - Cassazione conferma assoluzione ex governatore Lombardo - TuttoASRoma : CASO SERRA Filippo Roma (Le Iene): “Il quarto uomo deve dire la verità” - RSD_studiodelta : ?? NOTIZIARIO LOCALE delle 19 (07/03/23) Ascolta le ultime #Notizie dall'#Emilia-#Romagna, in collaborazione con Ci… - IL_PATRIOTAITA : Ucraina, ultime notizie. Media Usa e tedeschi: pista ucraina dietro sabotaggio Nord Stream @sole24ore - wbfe : #Bakhmut volevo solo dirvi che secondo le ultime notizie dei giornali il mondo si conquista con queste e non con i… -