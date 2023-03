Ultime Notizie – La riforma delle pensioni infiamma la Francia, protesta difende ‘un privilegio’ (Di martedì 7 marzo 2023) Scioperi, occupazioni e scontri, arresti. La Francia si ferma per la protesta contro la riforma delle pensioni voluta dal presidente Emmanuel Macron. Quasi 300 manifestazioni in tutto il Paese scandiscono una giornata chiave al Senato, dove si discute l’approvazione del passaggio più controverso e simbolico del provvedimento, l’innalzamento da 62 a 64 anni del requisito per la pensione di vecchiaia. La cronaca è quella delle giornate difficili. Merci ferme, scuole occupate, tensione nelle strade, a Parigi e nelle altre città. Una mobilitazione dura, in pieno stile francese, che mette in discussione l’approvazione di un provvedimento che, in caso di sconfitta parlamentare, potrebbe aprire una crisi politica e portare alle elezioni anticipate. Le posizioni in campo sono piuttosto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Scioperi, occupazioni e scontri, arresti. Lasi ferma per lacontro lavoluta dal presidente Emmanuel Macron. Quasi 300 manifestazioni in tutto il Paese scandiscono una giornata chiave al Senato, dove si discute l’approvazione del passaggio più controverso e simbolico del provvedimento, l’innalzamento da 62 a 64 anni del requisito per la pensione di vecchiaia. La cronaca è quellagiornate difficili. Merci ferme, scuole occupate, tensione nelle strade, a Parigi e nelle altre città. Una mobilitazione dura, in pieno stile francese, che mette in discussione l’approvazione di un provvedimento che, in caso di sconfitta parlamentare, potrebbe aprire una crisi politica e portare alle elezioni anticipate. Le posizioni in campo sono piuttosto ...

