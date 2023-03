Ultime Notizie – Freni: “@Mind esempio di collaborazione pubblico-privato” (Di martedì 7 marzo 2023) “L’incontro di oggi rappresenta un’occasione preziosa per consolidare una riflessione sull’importanza della collaborazione tra pubblico e privato, declinato in termini di partnership economica e finanziaria. Occorre invece cambiare paradigma. E’ la proficua contaminazione tra pubblico e privato in termini di idee e progettualità a rappresentare il vero valore giusto. Questa è l’essenza del nuovo polo”. A sottolinearlo è stato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, nel suo messaggio al convegno ‘Collaborare per competere: il modello Federated Innovation @Mind per lo sviluppo del Sistema Paese’, promosso questo pomeriggio a Roma, a Palazzo Wedekind, dalla Federated Innovation @Mind. “Credo che l’Area ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) “L’incontro di oggi rappresenta un’occasione preziosa per consolidare una riflessione sull’importanza dellatra, declinato in termini di partnership economica e finanziaria. Occorre invece cambiare paradigma. E’ la proficua contaminazione train termini di idee e progettualità a rappresentare il vero valore giusto. Questa è l’essenza del nuovo polo”. A sottolinearlo è stato il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico, nel suo messaggio al convegno ‘Collaborare per competere: il modello Federated Innovation @per lo sviluppo del Sistema Paese’, promosso questo pomeriggio a Roma, a Palazzo Wedekind, dalla Federated Innovation @. “Credo che l’Area ...

