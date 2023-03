Ultime Notizie – Fonzie di ‘Happy Days’ si confessa, a ottobre libro di Henry Winkler (Di martedì 7 marzo 2023) Fonzie si mette a nudo raccontando un’infanzia difficile, la sua lotta per tutta la vita con una grave forma di dislessia e la pressione che ha dovuto affrontare dopo il suo ruolo più iconico: a 77 anni Henry Winkler, uno dei volti più popolari dei telefilm americani, ha deciso di scrivere le sue memorie. L’attore famoso per aver impersonato il ruolo di Arthur Fonzarelli nella sitcom “Happy Days” (1974-1984) firmerà “Being Henry. The Fonz…and Beyond”, il libro che uscirà il 31 ottobre 2023 negli Usa, in Canada, Regno Unito e in molti paesi del Commonwealth. Secondo una sintesi diffusa dall’editore statunitense Celadon Books, l’attore vincitore di un Emmy Award esplora “gli effetti della celebrità per tutta la vita e la lotta per restare integri”. L’editore ha dichiarato: “Brillante, ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023)si mette a nudo raccontando un’infanzia difficile, la sua lotta per tutta la vita con una grave forma di dislessia e la pressione che ha dovuto affrontare dopo il suo ruolo più iconico: a 77 anni, uno dei volti più popolari dei telefilm americani, ha deciso di scrivere le sue memorie. L’attore famoso per aver impersonato il ruolo di Arthur Fonzarelli nella sitcom “Happy Days” (1974-1984) firmerà “Being. The Fonz…and Beyond”, ilche uscirà il 312023 negli Usa, in Canada, Regno Unito e in molti paesi del Commonwealth. Secondo una sintesi diffusa dall’editore statunitense Celadon Books, l’attore vincitore di un Emmy Award esplora “gli effetti della celebrità per tutta la vita e la lotta per restare integri”. L’editore ha dichiarato: “Brillante, ...

