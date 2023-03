Ultime Notizie – Emanuela Orlandi, Commissione inchiesta si occuperà anche del caso Gregori (Di martedì 7 marzo 2023) Proposta di legge per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, trovato l’accordo in Commissione Affari costituzionali alla Camera, presieduta dal deputato Nazario Pagano. A quanto si apprende, è stato approvato all’unanimità un emendamento che allarga l’inchiesta anche al caso della studentessa scomparsa una quarantina di giorni prima di Emanuela. Il voto sul testo e il mandato al relatore a riferire in Aula dovrebbero arrivare domani. Secondo il calendario dei lavori, l’inizio della discussione sulla Commissione di inchiesta in Aula è fissato per il 20 marzo. “La conferma dell’allargamento della ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Proposta di legge per l’istituzione di unaparlamentare disulla scomparsa die di Mirella, trovato l’accordo inAffari costituzionali alla Camera, presieduta dal deputato Nazario Pagano. A quanto si apprende, è stato approvato all’unanimità un emendamento che allarga l’aldella studentessa scomparsa una quarantina di giorni prima di. Il voto sul testo e il mandato al relatore a riferire in Aula dovrebbero arrivare domani. Secondo il calendario dei lavori, l’inizio della discussione sulladiin Aula è fissato per il 20 marzo. “La conferma dell’allargamento della ...

