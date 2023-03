Ultime Notizie – Cybersecurity, Italia nel mirino degli hacker: +169% attacchi nel 2022 (Di martedì 7 marzo 2023) Italia nel mirino degli hacker con un aumento del 169% degli attacchi nel 2022 rispetto al 2021. E con 2.489 incidenti gravi a livello globale, il 2022 si caratterizza per l’ennesima volta come l’anno peggiore di sempre per la cyber security: sono stati 440 gli attacchi in più rispetto al 2021, che segnano una crescita annua del 21%; la media mensile degli incidenti è stata 207, contro i 171 dell’anno precedente. Il picco massimo dell’anno, e di sempre, si è registrato nel mese di marzo, con 238 attacchi. Sono i dati che emergono dal Rapporto Clusit 2023, presentato questa mattina alla stampa da Clusit, l’Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica. Nel contesto delle ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023)nelcon un aumento del 169%nelrispetto al 2021. E con 2.489 incidenti gravi a livello globale, ilsi caratterizza per l’ennesima volta come l’anno peggiore di sempre per la cyber security: sono stati 440 gliin più rispetto al 2021, che segnano una crescita annua del 21%; la media mensileincidenti è stata 207, contro i 171 dell’anno precedente. Il picco massimo dell’anno, e di sempre, si è registrato nel mese di marzo, con 238. Sono i dati che emergono dal Rapporto Clusit 2023, presentato questa mattina alla stampa da Clusit, l’Associazionena per la Sicurezza Informatica. Nel contesto delle ...

