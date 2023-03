Ultime Notizie – Cina, le accuse di Xi Jinping a Usa e Occidente (Di martedì 7 marzo 2023) Xi Jinping contro Stati Uniti e Occidente. In un discorso dinanzi al Consiglio politico consultivo dell’Assemblea del popolo, il presidente cinese ha accusato “i Paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, di attuare un contenimento, un accerchiamento e una repressione totale della Cina, che ha portato a sfide gravi e senza precedenti per lo sviluppo” del Paese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Xicontro Stati Uniti e. In un discorso dinanzi al Consiglio politico consultivo dell’Assemblea del popolo, il presidente cinese ha accusato “i Paesi occidentali, guidati dagli Stati Uniti, di attuare un contenimento, un accerchiamento e una repressione totale della, che ha portato a sfide gravi e senza precedenti per lo sviluppo” del Paese. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

