Ultime Notizie – Ceva Logistics | sottoscritto contratto triennale di stoccaggio e distribuzione con Haier Europe

Ceva Logistics si è aggiudicata un contratto di 3 anni per fornire servizi di logistica e distribuzione ad Haier Europe, parte di Haier Smart Home – azienda numero uno a livello mondiale nel settore dei grandi elettrodomestici per sette anni consecutivi. In base al recente accordo, Ceva Logistics sarà responsabile delle attività di warehousing e handling di Haier Europe per entrambe le linee B2B e B2C, occupandosi in particolare dell'entrata e uscita delle merci, della gestione dello stock e della preparazione degli ordini. Ceva Logistics gestirà circa 500.000 pezzi in uscita e 500.000 pezzi in entrata all'interno del suo polo logistico situato a Somaglia di 165.000

