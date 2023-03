Ultime Notizie – Casalino Mimit a imprese @Mind | “Su Pnrr ampia collaborazione”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 7 marzo 2023) “Confermo la bontà del modello e anche la replicabilità” di Federated Innovation @– la rete di circa 40sorta a Milano nel distretto diMilano Innovation District per creare progetti d’innovazione. A sottolinearlo è stato Paolo, Direttore Generale, Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza () del ministero dellee del Made in Italy (), intervenendo oggi pomeriggio al convegno ‘Collaborare per competere: il modello Federated Innovation @per lo sviluppo del Sistema Paese’, promosso questo pomeriggio a Roma, a Palazzo Wedekind, dalla Federated Innovation @ha osservato che “un ecosistema così variegato e ...