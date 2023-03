Ultime Notizie – Boralevi: “Con @Mind grande network per mettere a terra progetti” (Di martedì 7 marzo 2023) “Con @Mind abbiamo voluto creare un grande network con l’obiettivo di ‘mettere a terra’ i progetti”. Sono queste le ‘parole chiave’ messe sul tavolo da Tommaso Boralevi, presidente di Federated Innovation @Mind, aprendo, questo pomeriggio a Palazzo Wedekind e Roma, il convegno di Federated Innovation @Mind, il network che riunisce, ad oggi, una rete di circa 40 imprese, di 11 aree tematiche, con un modello che mira a sviluppare innovazione nel campo delle Life Sciences e City of the Future. La Federated Innovation @Mind, ha ricordato Boralevi, è sorta a Milano, nel distretto di Mind Milano Innovation District, “per creare progetti d’innovazione” e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) “Con @abbiamo voluto creare uncon l’obiettivo di ‘’ i”. Sono queste le ‘parole chiave’ messe sul tavolo da Tommaso, presidente di Federated Innovation @, aprendo, questo pomeriggio a Palazzo Wedekind e Roma, il convegno di Federated Innovation @, ilche riunisce, ad oggi, una rete di circa 40 imprese, di 11 aree tematiche, con un modello che mira a sviluppare innovazione nel campo delle Life Sciences e City of the Future. La Federated Innovation @, ha ricordato, è sorta a Milano, nel distretto diMilano Innovation District, “per creared’innovazione” e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneDedalo : Enna – Domani i lavori della Maria Santissima della Cava di Pietraperzia - RedazioneDedalo : Enna – Fazzi “mi sono fatta promotrice in favore di donne e bambine afghane e iraniane” - cheminchialeggi : Il cornutone e il maiale non hanno fatto nessun tweet riguardo le ultime notizie ?? - TuttoASRoma : IBANEZ Dopo Roma-Juve 6 punti di sutura: “3+6=9” (SOCIAL) - RedazioneDedalo : Palermo – Antimafia: Caronia, lotta alla mafia non conosca soste -