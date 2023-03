Ultime Notizie – Bianca Balti a Belve: “Ho subìto uno stupro a 18 anni” – Video (Di martedì 7 marzo 2023) “A 18 anni ho subìto uno stupro. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. E’ successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza”. Sono le parole di Bianca Balti, ospite di Francesca Fagnani nella puntata di Belve in onda oggi su Raidue. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) “A 18houno. Ero a un rave, in stato di ebbrezza, non ero lucida. E’ successo con un ragazzo che avevo conosciuto quella sera e che mi piaceva. Da un bacio si è passati alla violenza”. Sono le parole di, ospite di Francesca Fagnani nella puntata diin onda oggi su Raidue. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

