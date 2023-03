Ultime Notizie – Belpietro: “La Verità acquisita dagli Angelucci? Non è vero” (Di martedì 7 marzo 2023) “Non è vero”. Così Maurizio Belpietro, interpellato dall’Adnkronos, smentisce con decisione i rumors secondo i quali il suo giornale, La Verità, sarebbe stato acquisito dalla famiglia Angelucci. Secondo quanto apparso in un flash su ‘Dagospia’ infatti, gli Angelucci -già proprietari di ‘Libero’- avrebbero portato a termine l’operazione di acquisto del quotidiano, e al direttore Belpietro sarebbe stato offerto un contratto di 10 anni con uno stipendio da favola. Ma Belpietro smentisce, mettendo a tacere i rumors in tal senso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) “Non è”. Così Maurizio, interpellato dall’Adnkronos, smentisce con decisione i rumors secondo i quali il suo giornale, La, sarebbe stato acquisito dalla famiglia. Secondo quanto apparso in un flash su ‘Dagospia’ infatti, gli-già proprietari di ‘Libero’- avrebbero portato a termine l’operazione di acquisto del quotidiano, e al direttoresarebbe stato offerto un contratto di 10 anni con uno stipendio da favola. Masmentisce, mettendo a tacere i rumors in tal senso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tempoweb : #Cospito, la difesa chiede i domiciliari. No all'alimentazione forzata #7marzo #iltempoquotidiano… - AugustoCantelmi : RT @siamonoitv2000: #SiamoNoi in diretta da #Montecitorio con @AugustoCantelmi per le ultime notizie sul terribile naufragio di Steccato di… - JacovelineRundu : RT @NoemiCristofal3: #RoadToIvoryCoast ULTIME NOTIZIE!?? ?Un bambino con una grave forma di sindrome di Guillain-Barré è guarito! ?La malatt… - schism2675 : @pizzaenjoyer17 Ricordo la motivazione della cessione che venne addotta, relativa più al lato caratteriale. Quando… - NoemiCristofal3 : #RoadToIvoryCoast ULTIME NOTIZIE!?? ?Un bambino con una grave forma di sindrome di Guillain-Barré è guarito! ?La mal… -