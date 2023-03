Ultime Notizie – Aerei caduti a Guidonia, Procura: “Pilota ha evitato molti morti” (Di martedì 7 marzo 2023) Due ultraleggeri Siai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati in volo, oggi intorno alle 12, all’altezza di Guidonia Montecelio, a Roma. morti entrambi i piloti. Nell’incidente hanno perso la vita il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano ed il Maggiore Marco Meneghello, entrambi in servizio al 60° Stormo dell’Aeronautica Militare, con base a Guidonia (Roma). Uno degli Aerei è precipitato in mezzo a un campo, l’altro tra le case. Lo scontro tra i due velivoli è avvenuto a pochi chilometri dall’aeroporto militare di Guidonia, nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata. Sul posto, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono intervenute immediatamente squadre di soccorso e team di specialisti dell’Aeronautica Militare che stanno continuando ad operare per mettere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 7 marzo 2023) Due ultraleggeri Siai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati in volo, oggi intorno alle 12, all’altezza diMontecelio, a Roma.entrambi i piloti. Nell’incidente hanno perso la vita il Tenente Colonnello Giuseppe Cipriano ed il Maggiore Marco Meneghello, entrambi in servizio al 60° Stormo dell’Aeronautica Militare, con base a(Roma). Uno degliè precipitato in mezzo a un campo, l’altro tra le case. Lo scontro tra i due velivoli è avvenuto a pochi chilometri dall’aeroporto militare di, nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata. Sul posto, insieme a vigili del fuoco e forze dell’ordine, sono intervenute immediatamente squadre di soccorso e team di specialisti dell’Aeronautica Militare che stanno continuando ad operare per mettere ...

