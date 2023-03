Ultime Notizie – Aerei caduti a Guidonia | chi sono i politi morti nello scontro

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 7 marzo 2023) Erano entrambi in servizio al 60esimo Stormo dell’Aeronautica militare, con base a(Roma), i due pilotioggi in seguito alloavvenuto in volo questa mattina all’altezza diMontecelio, alle porte di Roma. A perdere la vitastati il tenente colonCipriano Giuseppe ed il maggiore Meneghello Marco. La dinamica dell’incidente, avvenuto nell’ambito di una missione addestrativa pre-pianificata, è in fase di accertamento. Sull’accaduto la Forza Armata avvierà già nelle prossime ore un’inchiesta di sicurezza del volo. Il tenente colonGiuseppe Cipriano, scrive AvioNews, era nato a Taranto il 5 febbraio del 1975 ed era entrato in Aeronautica militare nel 1996 con il 117esimo corso allievo ufficiale pilota di complemento. Presso il ...