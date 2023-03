Ufficiale: Petardi contro tifosi Napoli, DASPO a tre tifosi della Lazio (Di martedì 7 marzo 2023) Petardi contro tifosi Napoli: tre laziali con DASPO. Identificati grazie ai sofisticati impianti di videosorveglianza dello stadio Maradona. Il Questore di Napoli ha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) nei confronti di tre tifosi della Lazio di 22, 24 e 35 anni, che hanno lanciato Petardi durante la partita di calcio Napoli-Lazio di venerdì scorso presso lo stadio “Maradona”. In particolare, uno dei Petardi è caduto nel settore inferiore della curva A e un tifoso partenopeo l’ha raccolto ma gli è esploso tra le mani, causandogli lesioni serie. Gli ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 marzo 2023): tre laziali con. Identificati grazie ai sofisticati impianti di videosorveglianza dello stadio Maradona. Il Questore diha adottato tre provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive () nei confronti di tredi 22, 24 e 35 anni, che hanno lanciatodurante la partita di calciodi venerdì scorso presso lo stadio “Maradona”. In particolare, uno deiè caduto nel settore inferiorecurva A e un tifoso partenopeo l’ha raccolto ma gli è esploso tra le mani, causandogli lesioni serie. Gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolipiucom : Ufficiale: Petardi contro tifosi Napoli, DASPO a tre tifosi della Lazio #daspo #Lazio #napoli #ForzaNapoliSempre - cn1926it : UFFICIALE – #DASPO a tre tifosi della #Lazio per lancio di petardi al #Maradona - 1926pe : RT @tuttonapoli: UFFICIALE - Vergogna al Maradona: Daspo per 3 tifosi della Lazio per lancio fumogeni e 9 petardi - CalcioPillole : #Lazio, ufficiale il DASPO a tre tifosi per lancio di fumogeni e petardi al #Maradona, nel corso del match contro i… - NCN_it : UFFICIALE – Lancio di petardi al Maradona, Daspo per 3 tifosi della Lazio #NapoliLazio #Daspo #Questore #Napoli -