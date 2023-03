UFFICIALE – Napoli-Lazio: Daspo per tre tifosi biancocelesti (Di martedì 7 marzo 2023) Tre tifosi della Lazio hanno ricevuto il Daspo dopo la sfida contro il Napoli a causa del lancio di petardi verso il settore avversario. Lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 7 marzo 2023) Tredellahanno ricevuto ildopo la sfida contro ila causa del lancio di petardi verso il settore avversario. Lo … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FaCa1992 : Che sport è? - ilmionapoli : Napoli-Eintracht Francoforte UFFICIALE: divieto di trasferta ai tifosi tedeschi - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili L’annuncio ufficiale dell’Eintracht: “Il Napoli non potrà vendere… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - L'Eintracht informa: 'Il Napoli non potrà vendere i biglietti ai nostri tifosi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: UFFICIALE - L'Eintracht informa: 'Il Napoli non potrà vendere i biglietti ai nostri tifosi' -