UEFA: «Il nuovo FPF migliora le regole già esistenti» (Di martedì 7 marzo 2023) La UEFA, pronta ad accogliere la nuova Champions League dal 2024, sta mettendo a punto anche un aggiornamento delle regole che definiscono il Fair Play Finanziario che continuerà a essere un caposaldo da rispettare per tutte quelle società che vogliono veder giocare in Europa le proprie squadre. Andrea Traverso, Director Financial Sustainability and Research della L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

