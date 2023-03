Ue, il progetto per controllare i nostri sms (con la scusa dei pedofili) (Di martedì 7 marzo 2023) Viviamo in tempi in cui le libertà fondamentali sono dimenticate, rinnegate, messe nel cassetto del dimenticatoio. A volte, volutamente bistrattate o ritenute eccessive dai cosiddetti competenti o dagli statalisti di turno. Ebbene, dopo due anni di pandemia, che hanno visto la totale violazione dei più basilari principi di libertà personale e di circolazione, sta arrivando il turno anche per i diritti di privacy. Se fino a poco tempo fa, sia in Italia che in Ue, risultava essere impossibile sorvegliare o intercettare i messaggi e le comunicazioni personali di qualsiasi cittadino, senza il suo consenso o l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ora tutto sta cambiando. E questo per mezzo della proposta dello scorso maggio, da parte della Commissione Europea, per combattere la diffusione di materiale pedopornografico (denominato Csam). Per approfondire: Aldo Canovari, l’infinito ... Leggi su nicolaporro (Di martedì 7 marzo 2023) Viviamo in tempi in cui le libertà fondamentali sono dimenticate, rinnegate, messe nel cassetto del dimenticatoio. A volte, volutamente bistrattate o ritenute eccessive dai cosiddetti competenti o dagli statalisti di turno. Ebbene, dopo due anni di pandemia, che hanno visto la totale violazione dei più basilari principi di libertà personale e di circolazione, sta arrivando il turno anche per i diritti di privacy. Se fino a poco tempo fa, sia in Italia che in Ue, risultava essere impossibile sorvegliare o intercettare i messaggi e le comunicazioni personali di qualsiasi cittadino, senza il suo consenso o l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, ora tutto sta cambiando. E questo per mezzo della proposta dello scorso maggio, da parte della Commissione Europea, per combattere la diffusione di materiale pedopornografico (denominato Csam). Per approfondire: Aldo Canovari, l’infinito ...

