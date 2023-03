(Di martedì 7 marzo 2023) Ilpotrebbe essere il primo Paese dell'America Latina adall'dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (): lo ha reso noto il procuratore generale ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CatelliRossella : Brasile: stampa, Lula invitato a incoronazione di Re Carlo - America Latina - ANSA - fisco24_info : Brasile: stampa, Lula invitato a incoronazione di Re Carlo: I due al telefono dovrebbero parlare anche di Ucraina e… - Romeo77111184 : RT @Halexyt: ???? ??Dopo lo sbarco, il 26 febbraio, delle 2 navi iraniane a Rio De Janeiro nonostante il rischio di 'zanzioni' USA, il govern… - Andrea__Rossi : RT @Halexyt: ???? ??Dopo lo sbarco, il 26 febbraio, delle 2 navi iraniane a Rio De Janeiro nonostante il rischio di 'zanzioni' USA, il govern… - Halexyt : ???? ??Dopo lo sbarco, il 26 febbraio, delle 2 navi iraniane a Rio De Janeiro nonostante il rischio di 'zanzioni' USA,… -

Abbiamo piena fiducia che avremo una partnership strategica di alto livello con il", ha affermato a sua volta il presidente Eurojust, lo slovacco Ladislav Hamram. Per il rappresentante del ...Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, oggi parlerà telefonicamente con re Carlo III. L'ordine del giorno ufficiale non è stato anticipato, ma ultimamente Lula ha discusso personalmente ...***** Da San Paolo in, dalla 27° conferenza internazionale, Intermodal Sud America dove è stato, nella sua veste di VIP, alla Cerimonia di Apertura Ufficiale dei Lavori il Cav. ...

Ue: Brasile invitato ad aderire all'agenzia Eurojust - America Latina Agenzia ANSA

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...