Ucraina | Zelensky | “Non ci ritiriamo da Bakhmut”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Nessuna ritirata dei soldati dell’da. Il presidente Volodymyrordina di rinforzare le posizioni nella città del Donbass assediata dalle forze della Russia e dai mercenari della Wagner. “Ho detto al capo di stato maggiore di reperire le risorse appropriate per aiutare i ragazzi a. Non c’è una parte dell’che possa essere abbandonata. Non c’è una trinceain cui la resilienza e l’eroismo dei nostri soldati non vengano ritenuti preziosi”, le parole del presidente, che bolla come “messaggi di disinformazione” le ipotesi di ritiro da. Si tratta, in sostanza, di voci alimentate da chi non ha accesso ai briefing in cui vengono analizzati dati e prese decisioni di tale rilevanza eventuale. “Difendiamo e ...