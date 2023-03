Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Video shock, 'russi uccidono un prigioniero ucraino disarmato'. Secondo Ukrainska Pravda, i militari di… - LaVeritaWeb : Il repubblicano Cruz. «Il governo finanzia entrambe le parti della guerra in Ucraina. Hanno inondato con miliardi d… - MatteoRichetti : Quello che serve al Paese è chiarezza: dalla parte di #Zelensky si o no, sosteniamo l'#Ucraina con le armi si o no?… - savedem65052841 : NAZISMO = DEMOCRAZIA GUERRA = PACE INVIO ARMI = DIPLOMAZIA #ZELENSKY #UCRAINA #USA #NATO #UE #PartitoDemocratico… - savedem65052841 : NAZISMO = DEMOCRAZIA GUERRA = PACE INVIO ARMI = DIPLOMAZIA #ZELENSKY #UCRAINA #USA #NATO #UE #PartitoDemocratico… -

a Cina: "Non abbiamo visto alcun piano di pace, incontriamoci", Biden: "Se piano di pace Cina piace a Putin allora non è buono" Qin parla degli "stretti contatti" tra le leadership ......22: "Nessun ritiro, ordinati rinforzi per Bakhmut" Volodymyrha ordinato il rafforzamento delle posizioni nella città di Bakhmut, sottolineando che 'non c'è parte dell'che ...Servono munizioni" 13:54 Il segretario generale dell'Onu Guterres verso Kiev, incontrerà12:47 L'ha identificato il soldato giustiziato in video - shock 11:14 Mosca: "La conquista di ...

Ucraina, Zelensky: "Nessun ritiro, ordinati rinforzi" | Gruppo Wagner: "Smettiamola di dire che abbiamo preso Bakhmut" TGCOM

La guerra in Ucraina giunge al 377esimo giorno. La battaglia per la città di Bakhmut ha raggiunto il massimo livello di tensione. Lo stato maggiore dell'esercito fa sapere che le forze armate ucraine ...Il presidente Volodymyr Zelensky ha ordinato lunedì all'esercito ucraino di rafforzare la difesa della città di Bakhmut, epicentro dei combattimenti nell'est del Paese, smentendo le ipotesi di un suo ...