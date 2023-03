Ucraina, ultime notizie. Nyt: Nord Stream sabotato da gruppo pro-Ucraina (Di martedì 7 marzo 2023) Identificato il prigioniero ucraino ucciso a sangue freddo dalle forze armate di Mosca. “Smettiamo di dire che abbiamo preso Bakhmut e cosa succederà dopo”, scrive su Telegram Yevgeniy Prigozhin, capo del gruppo Wagner. Il neoministro degli Esteri cinese Qin Gang, nella sua prima conferenza stampa a margine della sessione annuale del parlamento, osserva che se Russia e Cina “lavorano insieme, il mondo avrà una forza trainante verso il multipolarismo e una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali”, mentre “l’equilibrio strategico globale e la stabilità saranno meglio garantiti” Leggi su ilsole24ore (Di martedì 7 marzo 2023) Identificato il prigioniero ucraino ucciso a sangue freddo dalle forze armate di Mosca. “Smettiamo di dire che abbiamo preso Bakhmut e cosa succederà dopo”, scrive su Telegram Yevgeniy Prigozhin, capo delWagner. Il neoministro degli Esteri cinese Qin Gang, nella sua prima conferenza stampa a margine della sessione annuale del parlamento, osserva che se Russia e Cina “lavorano insieme, il mondo avrà una forza trainante verso il multipolarismo e una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali”, mentre “l’equilibrio strategico globale e la stabilità saranno meglio garantiti”

