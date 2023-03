Ucraina ultime notizie Cina | con Russia per forza trainante verso multipolarismo Alta tensione con gli Usa

(Di martedì 7 marzo 2023) Il rapporto trasi basa sui principi “di non alleanza, non confronto e non presa di mira di terze parti”. Il neoministro degli Esteri cinese Qin Gang, nella sua prima conferenza stampa a margine della sessione annuale del parlamento, ha osservato che se i due Paesi “lavorano insieme, il mondo avrà unaile una maggiore democrazia nelle relazioni internazionali”, mentre “l’equilibrio strategico globale e la stabilità saranno meglio garantiti

Guerra Ucraina Russia, Zelensky: “Difendere Bakhmut”. Pechino: “Mai dato armi”. LIVE Sky Tg24

«La difesa sta tenendo», anche se in condizioni di «inferno assoluto». Le parole di Volodymyr Nazarenko, comandante ucraino a Bakhmut, riassumono il dilemma per le prossime ore.