Ucraina, Shoigu: "La presa di Bakhmut permettera' nuove offensive" (Di martedì 7 marzo 2023) "La liberazione di Bakhmut continua. Questa citta' e' un importante centro difensivo per le truppe ucraine nel Donbass. La sua cattura consentira' ulteriori operazioni offensive in profondita' nelle ...

