Ucraina | il Cremlino | Gli Usa fanno di tutto per continuare la guerra

Gli Usa "fanno di tutto per continuare la guerra in Ucraina". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dall'agenzia Ria Novosti. La Russia presta "grande attenzione" all'iniziativa di pace della Cina per l'Ucraina.

Guerra Ucraina Russia, Cremlino: Usa fanno di tutto per continuare la guerra. LIVE Sky Tg24

Gli Usa "fanno di tutto per continuare la guerra in Ucraina". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ...Madrid (Spagna), 7 mar. (LaPresse) - "Washington non vuole porre fine alla guerra in Ucraina e sta facendo di tutto per continuarla". Lo ha detto il portavoce ...