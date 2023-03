Ucraina, fonti Usa: “Sabotaggio del gasdotto Nord Stream è opera di un gruppo anti-Putin” (Di martedì 7 marzo 2023) I due ordigni sottomarini che lo scorso settembre hanno danneggiato i due gasdotti Nord Stream sarebbero stati lanciati da un gruppo pro-Ucraina e non da Mosca, come inizialmente la comunità internazionale era orientata a credere: lo rivela il New York Times, dopo aver sentito fonti autorevoli coinvolte nell’indagine sull’attentato all’infrastruttura energetica. Non ci sono evidenze che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia ordinato l’operazione, ma non è escluso che l’abbia fatto qualcuno della sua squadra di governo. Il danneggiamento dei due gasdotti, costruiti e gestiti dalla compagnia russa Gazprom, era stato letto come una mossa del Cremlino per mettere pressione sull’Europa minacciando il taglio delle forniture per l’inverno. Dalle prime risultanze però non è emerso ... Leggi su tpi (Di martedì 7 marzo 2023) I due ordigni sottomarini che lo scorso settembre hanno danneggiato i due gasdottisarebbero stati lanciati da unpro-e non da Mosca, come inizialmente la comunità internazionale era orientata a credere: lo rivela il New York Times, dopo aver sentitoautorevoli coinvolte nell’indagine sull’attentato all’infrastruttura energetica. Non ci sono evidenze che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky abbia ordinato l’zione, ma non è escluso che l’abbia fatto qualcuno della sua squadra di governo. Il danneggiamento dei due gasdotti, costruiti e gestiti dalla compagnia russa Gazprom, era stato letto come una mossa del Cremlino per mettere pressione sull’Europa minacciando il taglio delle forniture per l’inverno. Dalle prime risultanze però non è emerso ...

