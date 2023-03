Ucraina, ‘Da Vinci’ ucciso a Bakhmut: Zelensky piange l’eroe, chi era (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – L’Ucraina piange Dmytro Kotsiubaylo, soprannominato ‘Da Vinci’. Il militare, omaggiato anche dal presidente Volodymyr Zelensky, è morto a Bakhmut, la città nell’est del paese assediata da settimane dalla Russia. “Dmytro Kotsiubaylo, ‘Da Vinci,’ eroe dell’Ucraina, volontario, uomo simbolo e uomo di coraggio, è rimasto ucciso in azione. Un combattente della 67esima brigata meccanizzata, comandante di battaglione. E’ stato ucciso in battaglia vicino Bakhmut, nella battaglia per l’Ucraina”, le parole di Zelensky. Kotsiubaylo era una figura ampiamente conosciuta: aveva imbracciato le armi sin dal 2014, quando era poco più di un ragazzino. “Uno dei più giovani eroi ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – L’Dmytro Kotsiubaylo, soprannominato ‘Da. Il militare, omaggiato anche dal presidente Volodymyr, è morto a, la città nell’est del paese assediata da settimane dalla Russia. “Dmytro Kotsiubaylo, ‘Da Vinci,’ eroe dell’, volontario, uomo simbolo e uomo di coraggio, è rimastoin azione. Un combattente della 67esima brigata meccanizzata, comandante di battaglione. E’ statoin battaglia vicino, nella battaglia per l’”, le parole di. Kotsiubaylo era una figura ampiamente conosciuta: aveva imbracciato le armi sin dal 2014, quando era poco più di un ragazzino. “Uno dei più giovani eroi ...

