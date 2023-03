Ucraina, Cina: "Mai fornito armi alla Russia" (Di martedì 7 marzo 2023) La Cina non ha mai fornito armi alla Russia nella guerra in Ucraina e insiste perché si avviino al più presto colloqui di pace. Il nuovo ministro degli Esteri cinese Qin Gang ribadisce la posizione di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Lanon ha mainella guerra ine insiste perché si avviino al più presto colloqui di pace. Il nuovo ministro degli Esteri cinese Qin Gang ribadisce la posizione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Per capire il posizionamento della Cina rispetto all'Ucraina, aiuta il precedente storico dello status di “non-bell… - martaottaviani : La #Cina parla di difesa della sovranità nazionale, non lo fa in difesa dell'#Ucraina, ma per mettere le mani avant… - NicolaPorro : 'La #guerra in #Ucraina ? Ora intervengo io: non facciamo finta di non saperlo'. #Prodi sbotta in diretta. E cala i… - rosaroccaforte : RT @DanielaColi2: Ministro esteri cinese Qin Gang: Perché gli US vogliono sia rispettata la sovranità dell' Ucraina e non quella della Cina… - vitagucci1 : RT @DanielaColi2: Ministro esteri cinese Qin Gang: Perché gli US vogliono sia rispettata la sovranità dell' Ucraina e non quella della Cina… -