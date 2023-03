Ucraina, Cina: “Mai fornito armi alla Russia” (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – La Cina non ha mai fornito armi alla Russia nella guerra in Ucraina e insiste perché si avviino al più presto colloqui di pace. Il nuovo ministro degli Esteri cinese Qin Gang ribadisce la posizione di Pechino nella sua prima conferenza stampa, che tiene a margine della sessione annuale dell’Assemblea del popolo, e denuncia “la mano invisibile che sta usando la crisi Ucraina per servire alcune agende geopolitiche”. “La Cina non è parte della crisi e non ha fornito armi a nessuna delle parti in conflitto – scandisce Qin – Così su che basi si parla di colpe, sanzioni e minacce contro la Cina? Tutto questo è assolutamente inaccettabile”. Secondo il ministro, “conflitti, sanzioni e ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Lanon ha mainella guerra ine insiste perché si avviino al più presto colloqui di pace. Il nuovo ministro degli Esteri cinese Qin Gang ribadisce la posizione di Pechino nella sua prima conferenza stampa, che tiene a margine della sessione annuale dell’Assemblea del popolo, e denuncia “la mano invisibile che sta usando la crisiper servire alcune agende geopolitiche”. “Lanon è parte della crisi e non haa nessuna delle parti in conflitto – scandisce Qin – Così su che basi si parla di colpe, sanzioni e minacce contro la? Tutto questo è assolutamente inaccettabile”. Secondo il ministro, “conflitti, sanzioni e ...

