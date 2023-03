Ucraina, Bakhmut e la Wagner: la strategia russa dietro la battaglia (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – L’importanza di Bakhmut va oltre la strategia sul terreno, la battaglia sta gravemente deteriorando le forze del gruppo mercenario Wagner. E danneggiare la reputazione in Russia del suo capo Yevgeny Prigozhin avrà affetti positivi a lungo termine verso l’obiettivo di ripristinare “il buonsenso” in Russia. A scriverlo oggi è il think tank americano Institute for the Study of war (Isw). “Bakhmut non è intrinsecamente significativa dal punto di vista operativo o strategico”, nota l’Isw, secondo il quale la sua presa “è necessaria ma non sufficiente” per una ulteriore avanzata nel Donetsk dei russi. “Ma la battaglia Ucraina per Bakhmut è diventata strategicamente significativa a causa della composizione delle forze russe nell’area”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – L’importanza diva oltre lasul terreno, lasta gravemente deteriorando le forze del gruppo mercenario. E danneggiare la reputazione in Russia del suo capo Yevgeny Prigozhin avrà affetti positivi a lungo termine verso l’obiettivo di ripristinare “il buonsenso” in Russia. A scriverlo oggi è il think tank americano Institute for the Study of war (Isw). “non è intrinsecamente significativa dal punto di vista operativo o strategico”, nota l’Isw, secondo il quale la sua presa “è necessaria ma non sufficiente” per una ulteriore avanzata nel Donetsk dei russi. “Ma laperè diventata strategicamente significativa a causa della composizione delle forze russe nell’area”, ...

Ucraina: Esercito Kiev respinge 37 attacchi russi nell'area di Bakhmut
In nottata, le truppe di Mosca hanno lanciato 50 attacchi aerei. 37 attacchi russi sono stati respinti questa notte dall'Esercito ucraino nell'area della città di Bakhmut. E' quanto fa sapere lo Stato Maggiore ucraino nell'aggiornamento odierno sulla situazione al fronte, citato dal Guardian. Complessivamente, durante la notte l'Esercito russo ha lanciato 50 ...

Cina, tensione con gli Usa: 'Così si va allo scontro'. Isw: Bakhmut serve a colpire truppe Wagner
'Ma la battaglia ucraina per Bakhmut è diventata strategicamente significativa a causa della composizione delle forze russe nell'area ', argomenta il think tank. Ad assaltare la città non vi sono più ...

Assedio Bakhmut, il capo di Wagner frena gli entusiasmi di Mosca: "Smettiamola di dire che l'abbiamo presa"
Il braccio di ferro tra il gruppo Wagner e il Cremlino continua. Da tempo la temibile compagnia di mercenari guidata da Yevgeny Prigozhin è impegnata a Bakhmut , sul fronte orientale dell' Ucraina . Nelle ultime settimane la presa della città da parte dei suoi uomini sembra inevitabile, e ancora oggi, martedì 7 marzo, il ministro della Difesa russo ...

Ucraina: Identificato il soldato ucciso nel videoshock a Bakhmut - Europa Agenzia ANSA

Ucraina, Shoigu: 'La presa di Bakhmut permettera' nuove offensive'
È determinato ad andare fino in fondo il governo ucraino su Bakhmut, la città dell'Ucraina orientale sotto assedio da settimane. La presidenza ucraina ha infatti diffuso una nota ufficiale in cui…