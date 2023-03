Ucraina, Bakhmut e la Wagner: la strategia russa dietro la battaglia (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – L’importanza di Bakhmut va oltre la strategia sul terreno, la battaglia sta gravemente deteriorando le forze del gruppo mercenario Wagner. E danneggiare la reputazione in Russia del suo capo Yevgeny Prigozhin avrà affetti positivi a lungo termine verso l’obiettivo di ripristinare “il buonsenso” in Russia. A scriverlo oggi è il think tank americano Institute for the Study of war (Isw). “Bakhmut non è intrinsecamente significativa dal punto di vista operativo o strategico”, nota l’Isw, secondo il quale la sua presa “è necessaria ma non sufficiente” per una ulteriore avanzata nel Donetsk dei russi. “Ma la battaglia Ucraina per Bakhmut è diventata strategicamente significativa a causa della composizione delle forze russe nell’area”, ... Leggi su italiasera (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – L’importanza diva oltre lasul terreno, lasta gravemente deteriorando le forze del gruppo mercenario. E danneggiare la reputazione in Russia del suo capo Yevgeny Prigozhin avrà affetti positivi a lungo termine verso l’obiettivo di ripristinare “il buonsenso” in Russia. A scriverlo oggi è il think tank americano Institute for the Study of war (Isw). “non è intrinsecamente significativa dal punto di vista operativo o strategico”, nota l’Isw, secondo il quale la sua presa “è necessaria ma non sufficiente” per una ulteriore avanzata nel Donetsk dei russi. “Ma laperè diventata strategicamente significativa a causa della composizione delle forze russe nell’area”, ...

