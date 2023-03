Uccise due persone e diede la colpa a Tesla per il malfunzionamento dei freni, in realtà aveva solo sbagliato pedale (Di martedì 7 marzo 2023) Lo scorso novembre, in Cina, un uomo Uccise due persone a causa di un grave incidente, dando la colpa a Tesla per il malfunzionamento dei freni, portando nuovamente nella bufera la società automobilistica. L’uomo, infatti, aveva incolpato il pilota automatico, presente su tutte le macchine firmate dall’azienda di Elon Musk, che aveva ritardato la frenata ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023) Lo scorso novembre, in Cina, un uomoduea causa di un grave incidente, dando laper ildei, portando nuovamente nella bufera la società automobilistica. L’uomo, infatti,into il pilota automatico, presente su tutte le macchine firmate dall’azienda di Elon Musk, cheritardato la frenata ... TAG24.

