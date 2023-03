Uccide il fratello: domani il funerale della vittima (Di martedì 7 marzo 2023) Sarà celebrato domani mattina, nel santuario del Miracolo a Bitti (Nuoro), il funerale di Giorgio Pittalis, l'allevatore di 61 anni ucciso venerdì scorso dal fratello Giuseppe, di 55, al termine di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 7 marzo 2023) Sarà celebratomattina, nel santuario del Miracolo a Bitti (Nuoro), ildi Giorgio Pittalis, l'allevatore di 61 anni ucciso venerdì scorso dalGiuseppe, di 55, al termine di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SardiniaPost : Si è chiuso il cerchio, dopo l’interrogatorio e la confessione di Giuseppe Pittalis, in merito alla tragedia che ha… - AnsaSardegna : Uccide il fratello: reoconfesso a gip, 'dispiaciuto e pentito'. Nuoro, convalidata dal gip la misura cautelare in c… - SardiniaPost : Uccide il fratello a martellate: “Non ci ho visto più, sono pentito” #Sardegna - sardanews : NOTIZIE IN SARDEGNA: Uccide il fratello:reoconfesso a gip,'dispiaciuto e pentito' - Sardegna - Leggi tutto --> - fuckyoutiddy : ho un ragazzo che vive qui da più di un anno e per venire ha vissuto 5 giorni in mare senza acqua e cibo,con la pau… -