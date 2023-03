Ubriaco rapina e accoltella sei persone | aggressione choc a Milano | GUARDA

(Di martedì 7 marzo 2023) Paura a, dove ieri pomeriggio sei passanti sono rimasti feriti a seguito di quattro rapine messe a segno da un uomoe armato di un coltellino nei pressi della Stazione Centrale. L'aggressore – un 23enne di origini marocchine, irregolare e con precedenti per furto – è stato poi arrestato. Inizialmente sembrava che itori fossero due, ma la polizia ritiene che l'uomo abbia agito da solo in momenti e luoghi diversi. Due dei feriti sarebbero in condizioni serie. Il più grave è un 68enne, intervenuto per difendere una ragazzata, ma non sarebbe in pericolo di vita.

