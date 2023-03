Twitter, Elon Musk e l’ultima gaffe: offende dipendente disabile (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) – Elon Musk sfotte pubblicamente su Twitter un dipendente disabile della compagnia. Il magnate non brilla per tatto e correttezza nel dialogo con Haraldur Thorleifsson, un dipendente che da 9 giorni non riesce ad accedere al proprio account e che cerca di ‘scoprire’ se rientri tra i 200 lavoratori licenziati nell’ultima serie di tagli. “Il suo responsabile delle Risorse Umane non è in grado di confermare se io abbia un lavoro o no”, scrive Thorleifsson in un tweet indirizzato a Musk. “Che lavoro hai svolto?”, chiede il magnate, ricevendo una risposta dettagliata. “Foto, o non è mai successo”, aggiunge mettendo in dubbio le affermazioni dell’interlocutore. Quindi, l’ulteriore affondo: per il proprietario, Thorleifsson “non ha svolto un ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 marzo 2023) (Adnkronos) –sfotte pubblicamente suundella compagnia. Il magnate non brilla per tatto e correttezza nel dialogo con Haraldur Thorleifsson, unche da 9 giorni non riesce ad accedere al proprio account e che cerca di ‘scoprire’ se rientri tra i 200 lavoratori licenziati nelserie di tagli. “Il suo responsabile delle Risorse Umane non è in grado di confermare se io abbia un lavoro o no”, scrive Thorleifsson in un tweet indirizzato a. “Che lavoro hai svolto?”, chiede il magnate, ricevendo una risposta dettagliata. “Foto, o non è mai successo”, aggiunge mettendo in dubbio le affermazioni dell’interlocutore. Quindi, l’ulteriore affondo: per il proprietario, Thorleifsson “non ha svolto un ...

